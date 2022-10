. Riteneva chiuso il suo ciclo a Roma, aveva lottato molto per cominciare una nuova avventura in nerazzurro. Rinunciò a due milioni di stipendio, lasciati al club biancoceleste. Era il gennaio del 2004, il centrocampista serbo aveva compiuto da qualche mese 25 anni e si trovava nel pieno della sua maturità di calciatore. Dopo gli inizi nella Stella Rossa - che cercava di ripartire dopo il dolore e le ferite della guerra jugoslava -e un’altra manciata di trofei e affermandosi - campionato dopo campionato - come un centrocampista di grande spessore, capace di abbinare la qualità al dinamismo., cominciati con un gol d’autore, direttamente da calcio d’angolo nella partita che più di tutte pesa, il derby con il Milan.- trequartista, mezzala, persino mediano - e la sua completa identificazione con la causa interista. Per Dejan, l’Inter è tutto., per chiudere negli ultimi anni con Benitez, Leonardo, Gasperini, Ranieri e Stramaccioni, in un’ultima stagione che gli riserva ben poche soddisfazioni (sono soltanto 3 le presenze in campionato nel 2012-13). Complessivamente con la maglia dell'Inter ha collezionato. Ma più della contabilità dei trofei vinti e delle imprese firmate - prima fra tutte il Triplete -. E’ nel suo carattere, è la cifra del suo temperamento., colpendo un pallone che il portiere Amelia aveva indirizzato a casaccio: è suo il quadro più bello di un Genoa-Inter dell’ottobre 2009, anche se - scherzando, si intende - Josè Mourinho, quando si sono incrociate Sampdoria e Roma una settimana fa, l’ha definito un “gol di mer**”., con Mou che - come spesso gli succede - è diventato una sorta di maestro anche fuori dal campo. Nell’Inter del Triplete tanti erano i campioni - da Milito a Sneijder, da Samuel a Eto’o - ma, che per Mourinho si sarebbe gettato nel fuoco.e proprio quella caratteristica gli è rimasta addosso, oggi che ha intrapreso la carriera di allenatore., San Siro è stato per lungo tempo il suo regno, la sua arena personale, il ring dove - arrotolandosi le maniche della maglia - è sempre salito, mettendo davanti ai propri interessi personali quelli della squadra.