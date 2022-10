È tornata la Serie A con risultati a sorpresa e grandi ritorni. L’Inter conferma il suo momento di crisi dopo il ko interno con la Roma, il Milan non molla e vince anche ad Empoli mentre la Juve risorge contro il Bologna. Il tutto mentre in vetta al campionato ci sono Napoli e Atalanta con la Lazio che prova a inserirsi nella contesa.



Tanti argomenti quindi per il consueto appuntamento con Calciomercato.com su Twitch e YouTube: Simone Gervasio, il direttore Gianni Visnadi e i loro ospiti vi aspettano a partire dalle 18.30 per rispondere a tutte le vostre domande.



Parleremo di Juve con il nostro inviato, Nicola Balice: i 3 gol rifilati alla squadra di Thiago Motta basteranno per rimettere i bianconeri sulla giusta via? La Champions è alle porte e con il Maccabi Allegri deve solo vincere.



Arbitri nell’occhio del ciclone con le tante polemiche che ha suscitato la rimessa battuta da Tonali e il debutto di Maria Sole Ferrieri Caputi. Ce ne parla l’ex internazionale Massimo Chiesa. Quindi spazio a Inter e Milan che vivono due momenti ben differenti. Infine, un focus sulle due capoliste con i nostri inviati a Napoli e Bergamo



Fate le vostre domande, qui nei commenti o nelle chat di Twitch e YouTube: risponderemo live!