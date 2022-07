. Forse non recita proprio così il detto ma rispecchia a 360 gradi l’aspetto mutevole della nostra. Calciatori che vanno e calciatori che vengono, ritorni e addii.Masina nasce in Marocco e cresce a Galliera nei pressi di Bologna dove muove i primi passi come calciatore nelle giovanili. Dotato di buona tecnica è un giocatore versatile che può tornare utile non solo nel reparto difensivo ma, visto il suo passato da prima punta, all’occorrenza anche in quello offensivo con ottimi risultati. Dopo l’esperienza con la Giacomense in serie D, Masina milita nelle giovanili del Bologna collezionando 18 presenze e anche qualche panchina in A con la prima squadra. Il calcio si sa è fatto di occasioni che bisogna essere in grado di sfruttare e cogliere. Il giovane Adam si dimostra subito pronto. Con il Bologna retrocesso in B si aggrega alla prima squadra per il ritiro venendo poi confermato all’interno della rosa. Disputa una buona stagione, 28 presenze e un gol, diventando piano piano uno dei punti fermi del nuovo Bologna di Diego Lopez prima e di Delio Rossi poi, riuscendo a conquistare con i suoi compagni la promozione in serie A. Nella massima competizione, Masina diventa sempre più un elemento imprescindibile con 33 presenze, due reti e quattro assist. Stesso copione nelle stagioni successive sotto la guida di Roberto Donadoni. Il classe’94 colleziona ottime prestazioni sia in campionato che in coppa affermandosi sulla fascia.Nella vita di ogni calciatore arriva un momento in cui si raggiunge la cosiddetta “maturità calcistica” che quasi sempre coincide con una crescita interiore personale. Il calcio ti responsabilizza sin da subito, per questo si è a volte costretti a crescere prima del tempo. Per Adam Masina l’opportunità di diventare “grande” arriva dall’Inghilterra precisamente dal Watford che nel 2018 lo acquista dal Bologna per una cifra vicina al 5 milioni di euro. Andare lontano da casa quando sì è ancora molto giovani, per poi farvi ritorno da adulti. Il periodo più bello nel calcio lo si vive quando forse quella “maturità” ancora non c’è. È dopo che si inizia a fare i conti con l’età e con uno sport che come tutte le cose belle, dura forse troppo poco. Non sappiamo se Masina ha pensato questo ma di certo il suo periodo in Premier gli è tornato utile per crescere come calciatore e come uomo. L’obiettivo è salvare gli Hornets da una retrocessione ormai annunciata. 28 presenze e un gol in quella stagione, ma l’obiettivo salvezza fallisce. Il Watford però torna subito in Premier anche se Masina, complice un infortunio salterà buona parte della prima fetta di campionato chiudendo con 27 presenze e due reti. Ormai padre, il difensore marocchino si racconta ai microfoni di GianlucaDiMarzio.comdescrivendo la sua esperienza lontano da casa. Lo fa con la consapevolezza e la maturità di chi sa che deve sempre dimostrare e migliorare ma che sta facendo tutto il possibile perché questo accada. Amante del cinema della lettura e di Platone .”Alla tesi di maturità avevo deciso di portare Platone. Ho avuto un professore di filosofia che mi ha aperto un mondo. Finita lezione ci mettevamo a discutere di storia del pensiero. E a me proprio non andava giù chi diceva che il corpo è solo ciò che può corrompere l’anima. Mi piace ancora sostenere che devono funzionare entrambe”. Così dichiara ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com . E non si dica che i calciatori non siano persone acculturate!“Una buona offerta dalla serie A la prenderò sempre in considerazione”. Così Masina dichiara sempre ai microfoni di Di Marzio. E quell’offerta pare proprio essere arrivata. Non dal suo Bologna che non ha mai smesso di seguire in differita anche dall’Inghilterra, ma dall’Udinese. Il club friulano lo ha acquistato fino al 2025 accelerando le operazioni a causa del brutto infortunio alla tibia rimediato da Buta. L’italo marocchino rappresenterà anche un buon cambio per Destiny Udogie. Il calcio inglese è un ottimo palcoscenico in grado di far maturare sia dal punto di vista fisco e mentale. Tutte armi a favore di Masina che è tornato nella sua Italia da uomo, pronto a dimostrare di essersi guadagnato tutto.