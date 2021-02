sono passati da quel: un 2-2 sfortunato contro il Parma per i rossoneri, in quella che è forse statada marzo in poi.il volante algerino salutò quella sera la compagnia, a causa dcomplice anche un rientro un po' troppo affrettato e penalizzante, contro il Bologna.come ha dimostrato la squadra di Pioli, facendo a meno per lungo tempo di Zlatan, di Simone dello stesso Bennacer,punto fermo della mediana. Ma c'è qualcuno che è più utile di altri: l'ex Empoli,dopo un ottima stagione disputata la scorsa annata, ha attirato su di sé, ma soprattutto è entrato in un livello di gioco superiore, che ha portato- Sabato sera al PiccoBennacer con tutta probabilità si rivedrà':ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e ha pienamenteche lo ha costretto a saltare l'ultimo match contro il Crotone. La peculiarità del centrocampista è quella di saper agirein Serie Auna media di 6,5 a partita contro i 3,95 della media ruolo, mentre, con una media di 52,5 a gara, il doppio della media ruolo (25,54). Chiudonomedia personale di 15,4 contro media ruolo di 8,83.@AleDigio89