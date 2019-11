Non c'è pace per la nazionale spagnola. Nemmeno la qualificazione al prossimo Europeo raggiunta in anticipo e la roboante vittoria di Madrid contro la Romania nell'ultimo turno è riuscita a riportare il sereno dopo l'ennesimo ribaltone in panchina voluto dalla Federazione. Già nella serata di ieri era notizia pressoché ufficiale l'addio del ct Robert Moreno per fare nuovamente spazio a Luis Enrique che, a 3 mesi dalla tragica scomparsa della figlioletta Xana, è pronto a riprendere le redini della Roja.



POLEMICHE SU RUBIALES - Se da un lato l'opinione pubblica ha immediatamente manifestato la gioia per il ritorno sul palcoscenico del calcio dell'ex allenatore di Roma e Barcellona, dall'altro la vicenda umana di Moreno ha provocato non poche polemiche e ha sollevato l'ennesimo polverone attorno alla discussa figura del presidente federale Luis Rubiales. Lo stesso che, a pochi giorni dall'inizio del Mondiale 2018, licenziò Lopetegui, reo di essere in trattativa col Real Madrid, per sostituirlo con Fernando Hierro. Anche stavolta a finire sotto i riflettori è la gestione di un avvicendamento che i diretti interessati avevano messo in preventivo da tempo, ma che poteva essere comunicato con modalità nettamente differenti e senza alcuna fretta.



MORENO IN LACRIME - La stampa spagnola narra di un Robert Moreno in lacrime, di fronte ai suoi calciatori, una volta appresa la comunicazione della Federazione; lo storico vice di Luis Enrique, che lo scorso settembre dichiarava a mezzo stampa di essere pronto a farsi da parte non appena il suo amico fosse stato nuovamente nelle condizioni di allenare, si è rifiutato di presentarsi di fronte ai giornalisti dopo la partita di ieri del Wanda Metropolitano. Si sente tradito, perché Rubiales non avrebbe avuto nemmeno il coraggio di affrontarlo di persona, mandando in missione il direttore tecnico Molina. E perché, dopo aver gestito per diversi mesi e con profitto la nazionale (Luis Enrique era di fatto uscito di scena con l'aggravarsi delle condizioni di salute della figlia), credeva di meritare un trattamento diverso.



ADDIO ALLA SPAGNA - Questa crisi di rapporti avrà conseguenze profonde, perché Moreno non manterrà più alcun incarico all'interno dello staff della prima squadra e il suo posto di vice potrebbe essere preso da Unzué, altro storico collaboratore di Luis Enrique, reduce dall'esonero da tecnico del Girona. Nella conferenza stampa convocata per le 12.30 dal presidente federale, tutto sarà finalmente più chiaro.