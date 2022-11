, a suffragio di chi da sempre lotta contro le minestre riscaldate.Di fatto, quando in Viale della Liberazione hanno iniziato a nasare che l’affare fosse possibile, hanno messo in secondo piano ogni altra trattativa. Con l’assenso di Inzaghi, ovviamente, smanioso di riavere Big Rom, che in quei primi giorni di ritiro della passata stagione lo aveva stregato, prima che puntasse i piedi per poter coronare il suo “sogno in blu”.- Nella sua testa, il tecnico nerazzurro aveva immaginato un altro film, sicuramente con Lukaku protagonista assoluto del suo attacco. Non è andata così,Lukaku era rientrato contro il Viktoria Plzen, passando un colpo di spugna sul giallo del suo infortunio, una distrazione muscolare (fastidio accusato in allenamento, dopo la partita del 26 agosto contro la Lazio) che avrebbe dovuto tenerlo lontano dai campi al massimo fino alla sfida contro la Roma, in calendario lo scorso 1° di ottobre. Ma dopo i lanci social dell’Inter e quelli dello stesso Lukaku, con la pantera e l’orologio, i nerazzurri hanno dovuto rivedere i piani iniziali e il rientro del calciatore è slittato di un altro mese, al 26 di ottobre, appunto. Come mai?Tutto però sembrava ormai alle spalle, perché al di là della condizione fisica,, perché se è vero che potrebbe essere forse convocato per la partita contro l’Atalanta, è altrettanto vero che la condizione atletica del calciatore era già poco brillante prima di questo ennesimo stop, figurarsi dopo.- E alla luce di tutti questi problemi,a Lukaku, che prima di allora non aveva mai brillato in quel modo. La struttura fisica di Lukaku è quella di un giocatore di football americano, lo ripeteva sempre Conte. La sua muscolatura è diversa da tutti gli altri e di conseguenza anche la cura richiede maggiori attenzioni e dettagli.e Lukaku stesso avrà tutta la seconda parte di stagione per convincere tutti, tifosi compresi, che il suo riscatto da parte dell’Inter sia cosa buona e giusta.