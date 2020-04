Un video che ha fatto in poche ore il giro della rete. Il protagonista è, 33 anni, scappato dalla polizia mentre correva sul lungo mare di Pescara, violando le misure del decreto del Governo. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Ferri racconta: ". E' stato facile seminarlo, non mi vanto per questo. A fuga finita mi sono scusato con lui. Mi sono rifugiato in centro, ma due vigili urbani in moto mi hanno circondato e bloccato. Non ho opposto resistenza, ho chiesto subito scusa"."Sono calciatore, gioco alle Seychelles, le isole sull'Oceano Indiano, in Africa. Gioco nel Victoria City, sono esterno di centrocampo. Ora il campionato è sospeso anche lì per coronavirus. Siamo ultimi in classifica"."Ormai è difficile, sono stato 'daspato' ovunque. Conservo ricordi bellissimi e sono diventato grande amico di Antonio Cassano, ogni tanto vado a Nervi a trovarlo. Antonio è un grandissimo. La prima invasione l'ho fatta per abbracciare lui, nel 2010, durante un Samp-Napoli. Poi sono entrato sul prato un'altra volta a Firenze, in Italia- Far Oer. Nel 2011, a Wembley, per Barcellona-United in finale di Champions ho messo una sciarpa rossonera addosso a Messi. L'anno scorso in Arabia mi hanno preso e arrestato, volevamo frustarmi. Nel 2010, al Mondiale, mi sono fatto tre giorni di carcere.