Nel giorno in cui la Fiorentina ha ufficializzato la fine del rapporto contrattuale col campione francese, Franck Ribery ha deciso di salutare il club viola e i suoi tifosi con un messaggio pubblicato sui propri canali social: "La mia esperienza a Firenze purtroppo sta volgendo al termine. Mi sono sempre sentito pienamente a mio agio all’interno del club e vorrei ringraziare l’intera società. Grazie a tutto il personale, lo staff, il reparto medico, tutti i fisioterapisti e i miei compagni di squadra".



Il contratto di Ribery scadeva il 30 giugno e, dopo due campionati disputati in Toscana con un bilancio di 5 gol in 50 partite in Serie A, esiste ancora la possibilità che l'ex stella del Bayern Monaco possa proseguire la sua avventura nel calcio italiano: negli ultimi giorni Ribery è stato accostato anche alla Sampdoria.