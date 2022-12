già nelle scorse ore - quella della fase conclusiva di una lunga ed inesorabile battaglia contro il cancro -, un’icona riconoscibilissima da decenni a livello mondiale;o la Seleçao se preferite,a distanza di 20 anni dall’ultima. E a distanza di 64 dalla prima, conquistata grazie anche ai colpi da fenomeno di un ragazzino di appena 17 anni.Uno dei più grandi calciatori di ogni epoca che, in un atto di fedeltà estrema ormai sconosciuta nel calcio di oggi abituato a fagocitare tutto - anche i sentimenti -La parentesi coi New York Cosmos, una scelta dettata anche dalle necessità economiche, è un’altra cosa ed arrivò quando Pelé non era più sostanzialmente Pelé., ma anche un palmarés colmo di trofei:portati a casa con la più forte Nazionale di sempre.e al fianco di un altro talento rampante come Altafini (all’epoca Mazola) sono le cartoline rimaste scolpite nella testa degli appassionati, sia per chi ha avuto il privilegio di vederlo più o meno dal vivo, sia per chi è arrivato dopo raccogliendo i racconti delle sue gesta da papà e nonni. Comee iniziò a mandare in frantumi il sogno Mondiale della splendida Italia del 1970 guidata da Ferruccio Valcareggi. Il Santos e il Brasile, il Brasile ed il Santos: non si scappa, questo era Pelé.