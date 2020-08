C'è il prezzo, che rischia di diventare la base d'asta.. L'attaccante classe 1999, che ha chiuso l'ultima stagione in prestito all'Ascoli, salvatosi anche grazie ai suoi 9 gol, ha diversi estimatori, tornerà in Emilia, ma in neroverde potrebbe essere solo di passaggio. Perché al di là delle parole di rito ​dell'amministratore delegato Giovanni Carnevali ("Il suo futuro è al Sassuolo") difficilmente resterà alla corte di De Zerbi, che in attacco può contare su Caputo, Defrel e Raspadori. Potrebbe partire, per l'estero, dove ha già vestito le maglie di Psv e Pec Zwolle, o per una big italiana.Il nome di Scamacca è sul taccuino di Benfica, che ci provò anche a gennaio, e Marsiglia, in Italia piace a Juventus, Roma (dove è cresciuto), Inter e Milan. Tra questi è il club nerazzurro quello che vuole fare sul serio: secondo Il Resto del Carlinodifensore classe 2002, che Conte ha fatto esordire in questa stagione nella sfida del Mazza contro la Spal.Il Milan,per ora prende tempo. Con la conferma di Ibrahimovic difficile pensare che possa arrivare un profilo di prima fascia, il nome di Scamacca potrebbe tornare in auge come alternativa allo svedese,Sarebbe una scommessa, le prossime settimane ci diranno se il Milan vorrà farla.