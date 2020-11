Il Sassuolo non ha alcuna intenzione di rinunciare a Gianluca Scamacca.



Il giovane centravanti romano, attualmente in prestito al Genoa con la cui maglia si sta ritagliando un ruolo da assoluto protagonista, tornerà a fine stagione in Emilia, come prevedono gli accordi stipulati la scorsa estate tra i due club. Ad annunciarlo è stato ieri il ds neroverde Giovanni Carnevali a Sky Sport: "Scamacca è un giocatore di nostra proprietà, abbiamo deciso di mandarlo in prestito perché l’anno prossimo può essere un nostro protagonista. Dobbiamo lavorare senza stravolgere e puntando sui giovani. Scamacca è nostro, è andato in prestito così può tornare da noi come altri giovani. Non stravolgeremo la nostra politica".



Parole che sembrano troncare qualsiasi possibilità da parte del Genoa di poter in qualche modo riscattare il 21enne romano.