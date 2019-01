In casa Milan continua la ricerca di un centrocampista che, insieme al brasiliano Paquetà, completi un reparto vittima negli ultimi mesi di diverse defezioni. Proseguono sottotraccia i contatti con l'entourage del centrocampista classe '95 del Sassuolo Stefano Sensi, insieme al compagno di squadra Alfred Duncan uno dei giocatori seguiti con maggiore attenzione e per i quali si spera in un'apertura da parte del club emiliano sulla formula dell'eventuale trasferimento.



Per La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra Beppe Riso, agente di Sensi, e il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali per fare il punto della situazione. La sua valutazione di mercato è di circa 25 milioni di euro, di poco superiore a quella del ghanese, ma il nodo è che il Milan non può mettere sul piatto condizioni diverse dal prestito con diritto di riscatto, eventualmente subordinato alla qualificazione alla prossima Champions League. In attesa di novità sul fronte Uefa, il mercato del Milan si muove. Lentamente, ma si muove.