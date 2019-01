Yannick Ferreira Carrasco è un obiettivo del Milan, i contatti vanno avanti da diversi giorni. Ma la strada per arrivare al nazionale belga si sta facendo sempre più in salita. Leonardo rischia di veder sfumare un'idea suggestiva ma di livello, su Carrasco si muovono due club inglesi di primo piano.



OK A EMERY - Nelle ultime ore l'Arsenal ha sondato il terreno con gli agenti del classe 1993, riscontrando un totale gradimento. Carrasco vorrebbe essere allenato dal tecnico basco Unai Emery, la soluzione Gunners diventa quasi una priorità per il suo futuro. Tanto che l'attaccante sta valutando anche la possibilità di ridursi l'ingaggio da 10 milioni di euro pur di tornare a giocare in Europa. Sullo sfondo c'è anche il Manchester United, pronto a soddisfare le richieste di Solskjaer e tra queste c'è proprio il nome di Yannick. Una missione che da difficile rischia di diventare impossibile per il Milan, destinato a spostare il mirino verso altri lidi.