non si sono incontrate soltanto in Serie A nella giornata di ieri, con la vittoria in extremis dei neroverdi che ha scatenato la rabbia di Italiano per il gol subito da Defrel a tempo scaduto. Anche inle due formazioni si sono affrontate al Mapei Football Center con il risultato che, però, non solo non è stato diverso, ma ha visto addirittura i padroni di casa allenati da Emilianoimporsi con un netto e rotondo 3-0 sui viola di Alberto Aquilani. Protagonista con una doppietta nei minuti finali è stato un marcatore insolito,Classe 2002, Flamingo nasce e cresce in Olanda dove arriva presto a giocare nel settore giovanile, club che milita nella seconda divisione olandese. Rispetto ad altri connazionali si trova però chiuso da giocatori più "anziani" di lui e non vede uno sbocco in prima squadra, per questo, con la sua agenzia di procuratori, si muove alla ricerca di una soluzione nell'estate del 2020. L'Almere resiste, ma nel mercato invernale successivo, lo ha raccontato lo stesso giocatore in una recente intervista, nonostante il pressing di diversi club italiani (su tutti) e tedeschi (e Lipsia in primis)Un trasferimento inizialmente in prestito conuna volta viste le qualità del difensore che haCome già fatto da Matthijs, ma anche da Stefanprima di lui. Lui stesso ha confermato nell'intervista ad ElfVotebal in Olanda che proprio la tattica italiana è stata alla base della volontà di approdare in Italia: "La mia scelta per il Sassuolo è arrivata in fretta.Ora gioco più semplice che in Olanda. So che non devi necessariamente dare una palla profonda verso l'attaccante. Inoltre, conosco meglio le traiettorie e ho imparato a gestire la squadra da dietro".Una crescita che si nota sul campo perché Flamingo oggi è uno dei punti fermi della retroguardia neroverde ed è pronto al salto in prima squadra con Dionisi che lo sta tenendo sotto osservazione. Lui dice di studiare il centrale del Liverpool(che lo definisce come "un esempio") ma per caratteristiche e ruolo, ricorda forse di più quelche ilsta provando a strappare al Lille. Piedi buoni e fisico strutturato (è alto 1,86 centimetri), ma non (ancora) così dominante di testa come il centrale del Liverpool. E il gol? È una delle doti che si porta con sé fin dal calcio olandese. La doppietta contro la Fiorentina è sinonimo di personalità (nel calciare il rigore del 2-0) e dominanza atletica (di testa su punizione), ma il bottino stagionale parla già di(palla verticale dalle retrovie). Flamingo si è preso il Sassuolo Primavera, la Serie A è il prossimo passo.