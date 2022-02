Sta diventando quasi un'abitudine quella di assistere, nella settimana del derby di Milano che vede contrapposti Inter e Milan, al derby dei giovani, quello fra le due formazioni Primavere delle due squadre milanesi. E oggi pomeriggio, al Centro Sportivo Vismara, la casa delle giovanili rossonere, i nerazzurri allenati da Christian Chivu sono riusciti ad espugnare il campo nemico portando a casa una vittoria per 2-1 importantissima non solo per la rivalità cittadina, ma anche per la classifica perché consente all'Inter di mantenersi al secondo posto alle spalle della Roma (fermata dal Lecce) e respingere la rincorsa playoff del Milan di Federico Giunti, che rimane così bloccato a metà classifica.



Una partita intensa, non dominata in realtà, ma combattuta con tanti ribaltamenti di fronte, occasioni da gol e un clima incredibilmente da derby. A passare in vantaggio sono stati i nerazzurri con Casadei che di testa ha insaccato alle spalle di Psfetis. La reazione rossonera è arrivata poco dopo con Nasti bravo a sfruttare gli ampi spazi in campo aperto lasciato da una difesa dell'Inter non perfetta e a battere Rovida, complice una deviazione a 10 minuti dalla fine del primo tempo. Nella ripresa due traverse, interventi spettacolari dei due portieri, ma alla fine a rompere l'equilibrio è stato un bel filtrante di Casadei per Jurgens, che in area vince un rimpallo e serve il più facile dei tap in a Peschetola con un Psfetis non preciso nell'andare a prendere il filtrante in area piccola. Il triplice fischio lancia la gioia interista. Nella settimana del derby, sicuramente il giusto inizio.