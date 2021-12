. Sette classifiche con varie specialità, dal gesto tecnico alla grande parata, dalla combattività al più efficace intervento difensivo, dai rigori (procurati e provocati) agli assist. Pubblicheremo una classifica giornata per giornata e una classifica totale. I migliori sono:(che ha staccato di due punti Nandez, Bonaventura, Thorsby e Barak) nel “Gattuso”; semprecon 5 segnalazioni nel “Baggio” ; il dorianonel “Cannavaro”; ancoranello “Zoff”; un quartetto nel “Rivera” formato dacon 5 assist a testa.-------------------------------------------------------------------------------------------Maggiore (Spezia)Dragusin (Sampdoria)Demiral (Atalanta)A. Bastoni (Inter)Mazzocchi (Venezia)Locatelli (Juventus)Kessie (Milan)Medel (Bologna)Cutrone (Empoli)Nandez (Cagliari)----------------------6 punti: Maggiore (Spezia)4 punti: Nandez (Cagliari); Bonaventura (Fiorentina); Thorsby (Sampdoria);Barak (Verona)-------------------------------------------------------------Raspadori (Sassuolo): la rete del pareggio, finta e tiroZaccagni (Lazio): controllo e dribbling su BereszynskiMalinovskyi (Atalanta): splendido il goldell’1-0 con un sinistro preciso epotente sotto l'incrocio.Calhanoglu (Inter): il gol da calcio d’angoloSimeone (Verona): il tiro del 4-3Bernardeschi (Juventus): il tocco di esterno sinistro smarcante per Dybalain occasione del raddoppioLeao (Milan): l’assist per Kessie al termine di un'accelerazione notevoleBarrow (Bologna); la conclusione al volo del golDeulofeu (Udinese): triangolazione e palla sul secondo paloJoao Pedro (Cagliari): rovesciata sul gol----------------------5 punti: Okereke (Venezia)4 punti: Barrow (Bologna); Saponara (Fiorentina); Leao (Milan); LautaroMartinez (Inter); Dybala (Juventus)-------------------------------------------------------------------------G. Ferrari (Sassuolo): scontri vinti con NzolaDragusin (Sampdoria): chiusura su Felipe AndersonDemiral (Atalanta): in acrobazia in anticipo su PetagnaDumfries (Inter): respinta su tiro di MkhitaryanLocatelli (Juventus): l’anticipo su PandevTomori (Milan): deviazione su conclusione di Jaroszyski-----------------------------6 punti: G. Ferrari (Sassuolo)5 punti: Koulibaly (Napoli)-------------------------------------------Consigli (Sassuolo): evita il raddoppio di ManajStrakosha (Lazio): prodezza su GabbiadiniOspina (Napoli): un gran riflesso su Demiral da pochi passiRui Patricio (Roma): decisivo su DzekoRomero (Venezia): paratona sulla punizione di VelosoSirigu (Genoa): doppio intervento sul colpo di testa di De Ligt econseguente di tap-in di MorataVicario (Empoli): parata di pancia su BetoMilinkovic-Savic (Torino): d’istinto su colpo di testa di Joao Pedro----------------------------12 punti: Vicario (Empoli)10 punti: Skorupski (Bologna); Audero (Sampdoria)9 punti: Musso (Atalanta); Sirigu (Genoa); Handanovic (Inter)-------------------------------------------------------------------5 assist: Pasalic (Atalanta); Barella (Inter); Milinkovic (Lazio); Berardi(Sassuolo)4 assist: Muriel e D. Zapata (Atalanta); Calhanoglu (Inter); Luis Alberto(Lazio); Hernandez (Milan); Insigne e Zielinski (Napoli); Mkhitaryan(Roma); Candreva (Sampdoria); Caprari (Verona)-----------------------------------------------------Nico Gonzalez (Fiorentina)Faraoni (Verona)----------------------2 punti: Henderson (Empoli); Dzeko, Barella e Lautaro Martinez (Inter);Morata (Juventus); Osimhen (Napoli)------------------------------------------------Skorupski (Bologna)Ceccaroni (Venezia)-----------------------2 punti: Szczesny (Juventus); Djidji (Torino); Ceccaroni (Venezia)------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ognigara) che si è battuto di più, mostrando agonismo, grinta, senso diappartenenza.-------------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ognigara) che ha compiuto il gesto tecnico più spettacolare, un dribbling, unafinta, un lancio di 50 metri, una rete stupenda.--------------------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ognigara) che ha compiuto l’intervento difensivo più efficace, una scivolata,una palla arpionata, la respinta non casuale di una palla-gol, la pallaconquistata nella propria area di rigore.-----------------------------------In ogni partita il giornalista indica il portiere (uno solo per ogni gara)che ha compiuto la parata più bella, più difficile e decisiva.-------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che fannol’assist per un gol. Vengono presi in considerazione anche gli assist dacalci piazzati.---------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che sisono procurati un rigore a favore per aver subìto un fallo o per un toccodi mano di un difensore dopo un suo cross o un suo tiro.-------------------------------------In ogni partita il collega indica il giocatore o i giocatori che hannocausato un rigore.