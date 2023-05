Oltre a, dalle 22:45 del 4 maggio 2023, a, paese toscano di 16.000 anime, c'è un altro cittadino illustre. Ovviamente si tratta di, campione d'Italia col. La vittoria del terzo tricolore ha fatto esplodere di gioia Napoli, ma anche la città natale di "Lucio". "Lo scudetto è un trionfo storico per la città di Napoli e". Sono le parole del, in esclusiva ai microfoni di calciomercato.com.“Rappresenta moltissimo, perché Luciano Spalletti è di Certaldo ed è legato alla città.. Sento davvero tantissimo entusiasmo, mi sono arrivati numerosi messaggi di concittadini che non vedono l’ora di avere Luciano in paese. Si respira l’atmosfera di vittoria di un paese che si sente orgoglioso”.“Non ho molte confidenze. Luciano si butta a capofitto nei suoi incarichi, poi quando allenta un attimo ci sentiamo., ma nell’ultimo periodo è stato molto dedito a quello che stava facendo.. Penso che sia normale, avrà tantissime cose per la testa. Spero di vederlo quanto prima e di riuscire con la presenza di tutto il paese, delle sue associazioni e della sua comunità, a festeggiarlo quando arriverà a Certaldo. Penso sia importante per lui, ma anche per tutta la comunità locale”.“C’è stato un po’ di movimento, auto con bandiere prevalentemente. Anche stamani in piazza ho incontrato diversi cittadini festosi. C’è un clima di grande gioia”.“Sì, sta arrivando formalmente una proposta da un gruppo interno al consiglio comunale. Tutti sono onorati di questa grande vittoria.. Ne discuteremo con tutte le rappresentanze del consiglio comunale per capire quale sia il migliore”.per motivi geografici, ma seguo molto di più altri sport come il nuoto. Quindi, ho avuto modo di seguire Spalletti ai tempi dell’Empoli, anche se ancora non ci conoscevamo benissimo”.