Il Siviglia conferma Julen Lopetegui in panchina, lo annuncia il presidente José Castro in un incontro con i media a Copenaghen: "Lopetegui è l'allenatore del Siviglia, senza dubbio. Qualunque cosa si dica, ognuno avrà un'opinione diversa. Il Siviglia deve essere unito e deve isolarsi da qualsiasi problema che non sia vincere le partite. Andiamo avanti tutti insieme, la squadra è con l'allenatore".