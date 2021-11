L'ultimo bilancio (2020) dell'Organizzazione meteorologica Mondiale riguardo a concentrazione gas serra, temperatura media globale, acidità oceani, temperatura mari, livelli dei mari e scioglimento ghiacci dice che su ogni capitolo i numeri peggiorano e peggiorano a velocità crescente. Insomma il peggio climatico non rallenta e si va letteralmente in una Terra incognita, in una situazione climatica mai sperimentata dal genere umano. G20, Cop 26...non ce la faremo ad evitare la Terra incognita e comunque non c'è più tempo per farlo davvero. Perché? "La popolazione (le popolazioni) è preda di un istinto di sopravvivenza tutto immediato e chiuso nell'oggi, sempre meno capace di spingersi oltre i confini della propria personale esistenza, intimorito di ciò che potrebbe essere ma ancor più convinto do dover incamerare quanto più possibile dal presente" (Roberto Volpi sul Corriere della Sera parlando di demografia italiana ma il concetto/constatazione si attaglia alla perfezione al rapporto comunità umane-mutamento climatico). Ecco perché. Quindi, come rileva Claudia Tebaldi climatologa, qualcosa potremo fare con la tecnologia, molto poco puntando a cambiare davvero il nostro stile di vita.Se è vero, ecco quali certificati: nascita, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita (purtroppo esiste ancora ed è ancora in vita), residenza, residenza Aire, stato civile, di famiglia, convivenza, unione civile. Vittorio Colao ministro ha detto che dal 15 novembre non più sportello, basterà sedersi al pc di casa e scaricare i certificati. Gratis, niente uffici e niente marca da bollo. Roba da provarci davvero il 15 novembre, per vedere se è vero.Undici volte ha sparato ai due ragazzi, undici volte. Poi ha detto che gli erano sembrati ladri è ha "chiesto scusa" per l'errore. Scusa, come fosse per una portiera d'auto ammaccata o una perdita d'acqua dal piano di sopra. Undici volte, ci vogliono lunghi venti, trenta, quaranta secondi. Il tempo lunghissimo di un voler punire, punire, punire. Il tempo lungo di una scelta, non certo il tempo, l'attimo della paura.Tik-Tok, una ragazza che avrà 20 anni e che si dichiara influencer posa davanti alla bara di papà. Posa e posta. Crea e aumenta follower e non lo fa per caso, lo rivendica come atto professionale e dice: "Papà sarebbe d'accordo con me". Quando il social fa l'uomo, in questo caso la donna, infame.Sindaco di Terni con apposita ordinanza anti prostituzione ha stabilito multa 500 euro per chi adotta abbigliamento indecoroso. E qual è l'abbigliamento indecoroso? Vai a sapere. A giudizio e metro del vigile urbano? A misura di chi indossa l'una o l'altra cosa (ad una festa sì, in strada no e dipende se sei africana, dell'est europeo o dell'alto Lazio-bassa Umbria?). Originalissimo è poi il divieto di "saluto allusivo". Allusivo di che? Quando si varca il confine dell'allusione? Si saluta allusivo con le mani, con gli occhi, con tutto il corpo? Da quando è stata resa nota l'ordinanza molti saluti allusivi hanno cominciato a viaggiare in direzione del sindaco.