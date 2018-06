Al secondo Mondiale consecutivo (prima volta nella storia) per provare a superare lo scoglio della fase a gironi. L'Iran arriva con un obiettivo ben preciso a Russia 2018, quinta Coppa del Mondo a cui partecipa in assoluto, in cui proverà a stabilirsi tra le migliori 16 nazionali. A guidarla sarà ancora una volta Carlos Queiroz, ex commissario tecnico del Portogallo, vice di Ferguson al Manchester United e, soprattutto, allenatore del Real Madrid. Dal 2011 ct della nazionale asiatica, Queiroz è riuscito a ottenere la qualificazione a due Mondiali consecutivi, in entrambi i casi con largo anticipo.



PERCORSO - L'Iran era inserito nel gruppo A delle qualificazioni asiatiche, con Corea del Sud, Siria, Uzbekistan, Cina e Qatar e si è classificato al primo posto, con sei vittorie e quattro pareggi nelle 10 gare disputate. Pochi gol realizzati (10), pochissimi quelli subiti (2) per una squadra che fa della tenuta difensiva una delle sue doti migliori.



STELLE - Nella rosa di Queiroz c'è un giocatore che spicca sugli altri: Alireza Jahanbakhsh. Classe '93, l'ala offensiva è reduce da una stagione da sogno con l'AZ Alkmaar, con cui ha realizzato 21 gol in Eredivisie, che gli sono valsi il titolo di capocannoniere. Quasi tutti gli occhi degli osservatori in Russia saranno puntati su di lui anche in ottica mercato, con diverse squadre - tra cui il Napoli - che lo stanno seguendo.



GIRONE - In Russia l'Iran sarà inserito nel gruppo B, con Marocco, Spagna e Portogallo. Un girone sulla carta proibitivo, ma il Tim Mellì, come viene chiamata in patria la nazionale, vuole sorprendere. Fondamentale, per avere qualche speranza di passaggio agli ottavi di finale, una vittoria nella gara d'esordio contro il Marocco del 15 giugno. Il 20 contro la Spagna e il 25, nel derby del ct contro il suo Portogallo, serviranno invece delle vere e proprie imprese.