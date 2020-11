Archiviato Ferenc Puskas a quota 746 gol in carriera, Cristiano Ronaldo vuole passare allo step successivo, come fosse un videogame. Il prossimo livello si chiama Pelè, a quota 767 reti, mentre a livello di nazionale il nome è quello dell’iraniano Ali Daei, a 109 sigilli. A CR7 ne mancano solo 7 con il Portogallo, che stasera alle 20.45 affronterà la Francia, terra che in questo momento lo sta chiamando a gran voce.



CONTINUA SU ILBIANCONERO.COM