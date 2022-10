L'attaccante del Milan ed ex Psg Zlatan Ibrahimovic ha ancora una volta rilasciato dichiarazioni a effetto: stavolta a Canal+, emittente francese che diffonderà l'intervista completa in settimana:



"Da quando ho lasciato la Francia, tutto sta andando in pezzi. Non ci sono più argomenti interessanti. La Francia ha bisogno di me, io non ho bisogno della Francia. Anche se in Francia hai Mbappé, Neymar e Messi non basta, perché non hanno Dio".