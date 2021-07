La UEFA ha pubblicato sul suo sito ufficiale il sondaggio per scegliere il gol della stagione. Ripartiamo dagli ultimi Europei, dove ci sono tre candidature: il fantastico destro a giro di Insigne contro il Belgio; la sassata dalla lunga distanza di Pogba contro la Svizzera e l'incredibile rete con il pallonetto da centrocampo da parte di Schick contro la Scozia. Per concludere con le Nazionali, il gol del gioiellino del Leverkusen Wirtz agli Europei U21 contro l'Olanda. Per quanto riguarda i club, invece, sono state scelte quattro reti: le rovesciate di Taremi a Stamford Bridge e di Dele Alli contro il Wolfsburg; il gol di Paulinho, dopo una bella azione manovrata, in Braga-Leicester e un altro pallonetto da centrocampo, questa volta di Roofe, in Standard Liegi-Rangers. Gli ultimi due candidati sono le reti della Zadrazil nella Champions League femminile in Chelsea-Bayern Monaco e quella di Ferrao nel futsal in Barcellona-Dobovec. Il sondaggio terminerà tra 9 giorni.





I candidati ufficiali a GOL DELLA STAGIONE

C'è anche Lorenzo Insigne

Vota e vinci adesso: https://t.co/Sm7EJf35aZ pic.twitter.com/fCroRM1EKB — La UEFA (@UEFAcom_it) July 19, 2021