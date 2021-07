Italiani popolo di santi, poeti, navigatori. E di tifosi di calcio, soprattutto quando gioca la Nazionale.Per noi non è solo un gioco, nel calcio troviamo un conforto, una cura, un sollievo ai problemi della vita, uno svago.. Perché è sempre di amore parliamo, anche quando ci sentiamo traditi. Come nella terribile notte di Milano contro la Svezia, il punto più passo degli ultimi 30 anni.Gli Europei che si sono appena conclusi sono stati i nostri, degli italiani.. Certo, l'approccio contro la Turchia non è stato dei migliori, il popolo di Roma ci ha messo un po' a scaldarsi, spaesato dal ritorno allo stadio dopo un anno di partite davanti alla tv, ma contro Svizzera e Galles ha fatto sentire forte la sua voce. All'Olimpico come in Piazza del Popolo, che ha ospitato la Fan Zone più grande d'Europa, nelle case come nelle piazze, la passione è cresciuta con il passare dei giorni,A Wembley, per gli ottavi contro l'Austria e la semifinale contro la Spagna, sembrava di giocare in casa, stesso discorso per Monaco di Baviera.Solo contro l'Inghilterra, nell'ultimo atto, gli italiani sono stati numericamente inferiori.che prima ha confermato la final four a Londra, in un Paese nel quale obbliga qualsiasi persona proveniente da uno stato non UK a fare una quarantena di 10 giorni, poi ha ridotto i tagliandi a disposizione del popolo azzurro. Domenica lo stadio era quasi tutto di casa, ma il settore ospiti ha lottato come un leone.. Un popolo che vive di calcio. Che per passione e orgoglio non siamo secondi a nessuno.