Zlatan Ibrahimovic è più decisivo nel Milan di quanto lo siano Cristiano Ronaldo nella Juventus e Romelu Lukaku nell’Inter. Questo è il risultato del sondaggio che calciomercato.com ha proposto ai suoi lettori. Più precisamente lo svedese ha ottenuto il 61,5 per cento dei voti, il portoghese è arrivato al 20,5 per cento e il belga al 18 per cento.



La vittoria di Ibra è netta, ha avuto la maggioranza assoluta. I lettori hanno puntato non solo sulle sue capacità di uomo-gol, ma anche e soprattutto su quelle di uomo-squadra. E questo nonostante che il Milan abbia fatto ottimi risultati anche quando Ibrahimovic era fuori. A differenza della Juve che, soprattutto in campionato, ha stentato quando non aveva a disposizione CR7. L’aspetto forse più sorprendente del sondaggio non è la schiacciante vittoria di Ibrahimovic, ma la sottile distanza che divide Lukaku da Ronaldo: appena il 2,5 per cento di preferenze in più per lo juventino. Lukaku sta diventando sempre più importante per l’Inter, per i gol ma ancora più per il gioco che favorisce con le sue sponde, le sue uscite dalla linea d’attacco con cui crea spazio alla seconda punta, le sue spizzate e la sua forza fisica.