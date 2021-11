Il Sudtirol, autentica rivelazione del girone A di serie C condotto ad oggi senza alcuna sconfitta, a gennaio potrebbe calare l'asso in attacco per raggiungere la serie B dalla porta principale. Stando a Il Corriere del Veneto gli altoatesini sono interessati a Riccardo Bocalon del Venezia, attualmente ai margini della rosa di Paolo Zanetti. L'attaccante classe '89 porterebbe con se in dote 128 gol tra serie B e serie C, ma occhio alla concorrenza di Vicenza e Padova.