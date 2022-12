All’interno delle pagine dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, quest’oggi hanno cercato di analizzare i valori complessivi dei cartellini di tutti quei giocatori di Serie A che nell’ultimo mese hanno preso parte al Mondiale in Qatar. Uno dei giocatori che hanno avuto un surplus sulla propria quotazione è senza ombra di dubbio il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, che registra uno dei maggiori aumenti rispetto a tutti gli altri giocatori. Il valore del marocchino, che prima della competizione si aggirava attorno ai 20 milioni (più o meno la cifra pagata due anni fa dalla Fiorentina per strapparlo al Verona), adesso che la nazionale marocchina ha raggiunto le semifinali chiaramente il suo prezzo ha avuto una clamorosa impennata: adesso il suo cartellino vale almeno 35 milioni di euro.



La Fiorentina adesso, che ha sempre puntato su di lui, dovrà trovare un modo per convincerlo a mettere nero su bianco un rinnovo contrattuale, soprattutto per ciò che adesso il giocatore rappresenta per tutto l’ambiente: al momento Amrabat è l’unico giocatore ad avere un coro personalizzato. Clamoroso invece quanto avvenuto all’ex attaccante viola Dusan Vlahovic: il valore dell'attaccante serbo ha fatto il percorso inverso. Inizialmente a 82 milioni, tra pubalgia e un solo gol segnato al Mondiale, il suo valore è sceso a quota 70, ben 12 milioni in meno.