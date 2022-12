L’edizione odierna de La Nazione ha cercato di fare il punto sulle condizioni fisiche dell’esterno della Fiorentina Riccardo Sottil: il classe ’99 come ricorda il quotidiano è stato costretto ad operarsi qualche settimana fa per un’ernia al disco, e adesso sta seguendo il suo personale percorso di recupero. Dopo l’operazione subita alla fine di novembre per superare le problematiche relative alla schiena che da mesi lo costringevano a forti dolori, il ragazzo seguito dallo staff medico viola sta lavorando per tornare in campo il prima possibile.



Ma la domanda a questo punto è: quand’è che la Fiorentina di Vincenzo Italiano potrà finalmente tornare a contare su di lui? Secondo quanto riportato dal quotidiano nonostante il ragazzo sia clinicamente guarito avrà ancora qualche mese prima di potersi dichiarare al 100%: per questo motivo, come fatto trapelare dalla Fiorentina nelle ultime ore, Sottil non dovrebbe tornare disponibile prima di Febbraio.