Vedere un allenatore protestare per una decisione arbitrale è un fatto comune che avviene da sempre in tutti gli stadi del mondo, ora però è sempre più comune vedere le proteste dopo che i tecnici hanno rivisto le immagini degli episodi incriminati.



E' successo anche durante Torino-Milan: Ivan Juric e il suo vice Matteo Paro hanno infatti immediatamente potuto guardare il replay del gol di Messias grazie all'aiuto di un tablet presente in panchina. Dopo aver rivisto le immagini l'allenatore granata si è alzato per protestare con l'arbitro Abisso.