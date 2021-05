Gentile Procuratore,sono uno studente di Economia e Commercio prossima alla laurea con una tesi sul Management Sportivo. Ho studiato i modelli organizzativi e gestionali delle società di calcio così come quelli federali nel mondo ed ecco che scopro la panacea per tutti i mali: il salary cap! Il modello MLS è semplice da copiare, ma forse difficile da far digerire a calciatori e procuratori: stipendi alti solo a tre calciatori della rosa (ai più forti ovviamente!) e salary cap per gli altri (i più scarsi) che non potranno guadagnare più di un tot; aggiungo che occorrerebbe fissare un tetto massimo anche alle commissioni dei procuratori perché questi ultimi stanno prosciugando le casse delle società di calcio più prestigiose. Lei cosa ne pensa: è un modello applicabile in Italia quello del salary cap? E i Mister 10% non sarebbe ora che venissero fermati? Grazie per l'attenzione. Matteo(a tutti i calciatori deve essere corrisposto uno stipendio che non può superare una certa soglia, mentre solo a tre della rosa può essere elargito uno stipendio senza limiti economici),Si verrebbe a creare un malcontento tra i calciatori esclusi dalla lista dei 3 più pagati e i club più blasonati perderebbero il loro appeal soprattutto a livello internazionale per i calciatori stessi. Si potrebbe immaginare un salary cap meglio regolamentato, ma pur sempre di difficile applicazione in Italia., il 5 % sugli stipendi dei calciatori e il 10% sulle transazioni.: il salary cap, se venisse introdotto, come potrebbe essere regolamentata in Italia?