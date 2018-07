Gentile Procuratore,il mio idolo è Cristiano Ronaldo e il suo arrivo alla Juventus è come se mi rubassero la moglie. Ho letto anche su Calciomercato.com che i tifosi delle altre squadre italiane sarebbero felici se CR7 si trasferisse ai bianconeri, ma come potrei essere contento da tifoso del Milan? Più che benefici per tutta la Serie A, a mio parere, a gongolare sarebbe solo la Juve che si rinforzerebbe con il miglior giocatore al Mondo e aumenterebbe ancor di più il divario con le inseguitrici. Non finiremmo per avere, come in Bundesliga, una squadra troppo più forte delle altre e destinata a vincere sempre? Maurizio: "finiremo per avere, come in Bundesliga, una squadra più forte delle altre e destinata a vincere sempre?". L'acquisto di Ronaldo non penso sia finalizzato a rafforzare i bianconeri in ottica campionato, essendo la Juventus già la squadra più forte delle altre, almeno conteggiando gli ultimi scudetti cuciti sulla maglia. La Juventus, invero, questa volta pensa davvero in grande (oltre le glorie nazionali), pronta a tutto pur di accaparrarsi le prestazioni sportive del più grande calciatore al mondo (Messi permettendo) e dimostrando, così, la volontà di vincere a tutti i costi (e di costi ce ne saranno da sopportare parecchi per portare il portoghese in quel di Torino!) la prossima/e Champions League. Tornando alle prime righe della tua email, ritengo che Cristiano Ronaldo costringerà le altre squadre italiane a rivedere le proprie strategie di mercato perché l'arrivo di CR7 in Italia non sono così sicuro che possa rappresentare una bella notizia né per i tifosi né per i dirigenti delle altre squadre, al netto degli amanti del calcio che tifano e ancor più tiferanno per il bel gioco e basta.Ma ora passo la palla agli utenti dinon tifosi della Juventus: siete davvero felici dell'arrivo di Ronaldo a Torino?Per scrivere all'Avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su www.footballworkshop.it