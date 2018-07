Con gli occhi sull'affare Cristiano Ronaldo, la Juventus ha fatto un passo indietro per Milinkovic, consapevole però che a centrocampo andrà fatto ancora qualcosa. Come scrive Tuttosport, il club bianconero vorrebbe inserire un altro giocatore nel reparto mediano e i due favorito sono Adrien Rabiot del PSG, in scadenza di contratto nel 2019, e Mateo Kovacic, in scadenza nel 2021 ma voglioso di lasciare il Real Madrid.