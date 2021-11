Il Xavi sta valutando la posizione di Memphis Depay nel suo scacchiere. Come riporta Sport, l'attaccante olandese per ora sarebbe il titolare per difetto. Infatti, al momento è l'unico in squadra che può ricoprire il ruolo di punta, Aguero è alle prese con i problemi cardiaci, Braithwaite, Dembélé e Ansu Fati sono attualmente infortunarti. Depay, inamovibile con Koeman, rischierebbe di perdere il posto nel caso uno degli infortunati darà maggiori garanzie al neo tecnico blaugrana. In caso di perdita del posto da titolare, allora, l'olandese può finire sul mercato dopo solo sei mesi dall'arrivo i Catalonia.