Da qualche giorno ha iniziato a girare una voce riguarda a una presunta trattativa tra Urbano Cairo e Leonardo Del Vecchio (il presidente della multinazionale Luxottica) per la cessione del Torino. Voci che però non hanno mai trovato conferme e che ora sono state seccamente smentite direttamente dal patron granata.



"​Non so chi abbia messo in giro queste voci. Se sono voci infondate? Sì, totalmente" ha dichiarato Cairo ai microfoni di AlaNews. Nel frattempo però la contestazione da parte dei tifosi nei confronti del presidente granata stanno proseguendo, come dimostrano gli striscioni, con scritto "Cairo vattene", apparsi nelle notte nel centro storico di Torino: uno di fronte al Comune, l'altro ai piedi del monumento dedicato a Vittorio Emanuele II.