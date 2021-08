Il Torino è alla disperata ricerca di difensori centrali e il direttore tecnico Davide Vagnati ha provato a sondare il terreno anche per Kostas Manolas. Il difensore greco potrebbe infatti lasciare il Napoli e la società granata ha già cominciato a imbastire i contatti con il suo entourage.



Portare a termine l'operazione non sarà affatto semplice ma, come si è visto anche durante la partita contro l'Atalanta, la difesa del Torino ha bisogno di rinforzi di spessore e Manolas sarebbe certamente un gran colpo per la retroguardia granata.