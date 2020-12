In estate il Torino aveva trattato a lungo Lucas Torreira, regista uruguaiano che Marco Giampaolo conosce molto bene e che avrebbe voluto con sé in granata. L'affare non è però andato in porto e il centrocampista negli ultimi giorni di mercato è passato all'Atletico Madrid.



Alla corte del Cholo Simeone, però, Torreira non sta trovando molto spazio e a gennaio potrebbe cambiare nuovamente squadra: il Torino ci prova, anche perché la squadra di Giampaolo ha bisogno di rinforzi a centrocampo.