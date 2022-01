Pietro Pellegri è uno dei giocatori che il Torino sta seguendo per rinforzare il proprio reparto offensivo, l'attaccante al momento è in prestito al Milan dal Monaco ma la società rossonera sta pensando di riscattarlo e poi cederlo a sua volta a titolo temporanea.



In casa Torino non si vuole però rischiare un altro "caso Pobega" e non si accetterà un altro prestito senza nemmeno l'opzione per il diritto di riscatto del cartellino.