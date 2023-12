Il Torino può privarsi di Alessandro Buongiorno a fine stagione? Tutto, ovviamente, dipenderà dall'offerta. In teoria potrebbero bastare una trentina di milioni. Cairo, in ogni caso, non cercherà di tenerlo a ogni costo come, peraltro, già fatto nell'estate scorsa, quando non sono bastati 17 milioni da parte dell'Atalanta.