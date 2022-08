Dopo le partenze di Andrea Belotti e Gleison Bremer, il pezzo pregiato della rosa del Torino è Wilfried Singo. Il terzino ivoriano è finito nel mirino dell'Inter, che lo ha individuato come possibile possibile sostituto di Denzel Dumfries, in caso di partenza dell'olandese.



Ma quanto costa Singo? Il presidente granata, Urbano Cairo, ha fissato il prezzo del cartellino del terzino a 25/30 milioni di euro: al di sotto di questa cifra non lascerà partire il laterale destro uscito dalla Primavera del Torino.