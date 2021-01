Sam Lammers non è più l'obiettivo principale del Torino per quanto riguarda l'attacco: il centravanti olandese piaceva infatti a Marco Giampaolo, con il cambio in panchina sono cambiati anche gli obiettivi di mercato.



Ora, per rinforzare il reparto offensivo, la società granata ha deciso di virare su Antonio Sanabria, attaccante di proprietà del Real Betis che Davide Nicola conosce bene avendolo già allenato al Genoa. Difficile immaginare un ritorno di fiamma per Lammers.