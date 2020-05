In attesa di capire se il campionato riprenderà oppure no, il nuovo direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, si è già messo al lavoro in vista della prossima stagione. Il neo dirigente granata sta guardando con interesse anche in casa Roma, dove potrebbero esserci in uscita diversi giocatori.



Tra quelli che il Torino sta seguendo con maggiore interesse c'è Diego Perotti, anche se i suoi frequenti infortuni sembrano un po' preoccupare la dirigenza granata.