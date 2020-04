Giacomo Bonaventura è uno degli obiettivi di mercato del Torino per la prossima stagione: la società granata ha rotto gli indugi e ha già avviato i contatti con l'agente del centrocampista, Mino Raiola, per cercare di arrivare al più presto a un accordo per il futuro contratto del giocatore.



L'obiettivo del direttore sportivo granata, Massimo Bava, è quello di chiudere al più presto la trattativa, questo perché la concorrenza su Bonaventura è ampia: il centrocampista piace infatti anche a Lazio, Roma e Fiorentina. Ma il Torino non vuole farselo sfuggire.