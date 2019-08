Lorenzo Montipò, Emiliano Viviano, Marco Sportiello: sono tanti i giocatori che i dirigenti del Torino hanno valutato per il ruolo di portiere di riserva. In cima alle preferenze, però, resta Alberto Paleari.



Il direttore sportivo granata, Massimo Bava, sembra aver decisi di puntare proprio sull'estremo difensore del Cittadella per il ruolo di vice-Sirigu nella stagione che, per il Torino, è già iniziata con i primi impegni nei preliminari di Europa League. La trattativa tra le due società è in corso.