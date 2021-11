Il Torino ha siglato un nuovo accordo di sponsorizzazione con Acqua San Bernardo, che per le prossime stagioni sarà Official Water Partner della società granata.



“Siamo felici che Acqua S.Bernardo, brand di riferimento nel proprio settore, sarà al nostro fianco per le prossime stagioni. Questa partnership consolida il legame sempre più profondo tra il Torino FC e il territorio piemontese in occasione del nostro 115esimo compleanno" ha commentato il direttore commerciale della società granata, Lorenzo Barale.