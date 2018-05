Per il sesto anno consecutivo il Torino svolgerà il ritorno estivo di preparazione al nuovo campionato a Bormio. È stata la stessa società granata a rendere noto l'accordo: la squadra allenata da Walter Mazzarri sarà ospite della località della Valtellina per due settimane, da domenica 8 a domenica 22 luglio.



Durante le due settimane di soggiorno a Bormio ci sarà anche la presentazione ufficiale della nuova squadra e il Torino giocherà anche le sue prime amichevoli stagionali. Le varie partite sono ancora da definire. L'ingresso agli allenamenti, per i tifosi che vorranno seguire la squadra in ritiro, sarà gratuito.