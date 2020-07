Occasione Inter: le defaillance della Lazio danno alla squadra di Conte la possibilità di agganciare i biancocelesti al secondo posto in classifica, malgrado il cammino nerazzurro ultimamente sia tutt’altro che spedito. Per centrare l’obiettivo, l’Inter deve battere questa sera il Torino a San Siro, e a giudicare dal rendimento granata in questo 2020 la missione non dovrebbe essere complicata. Per i trader il segno «1» è decisamente nell’aria, a 1,40, anche perché il Torino, malgrado le porte chiuse, continua ad accusare il fattore campo. Dalla ripresa post lockdown ha giocato fuori casa tre partite, perdendole tutte, con Napoli, Cagliari e poi nel derby, giocato sul campo della Juventus. Una striscia che unita alle tre battute d’arresto di fila prima dello stop, porta a sei il numero di sconfitte consecutive esterne. Con questi presupposti, spiega Agipronews, logico che la «X» viaggi ad alta quota, 5,10, per non parlare del «2» proposto a 7,65. L’Inter però non deve prendere sottogamba l’avversario: l’ultima sconfitta a San Siro, contro il Bologna, risale solo a otto giorni fa.