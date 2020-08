Gli scambi a livello societario tra la Sampdoria e il Torino in questi giorni si fanno piuttosto fitti. La dirigenza granata, dopo l'arrivo di Marco Giampaolo in panchina, ha puntato parecchi fedelissimi dell'ex mister blucerchiato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Per parlare di tutte le possibili operazioni imbastite sull'asse Genova-Torino, gli uomini mercato blucerchiati e granata si sono dati appuntamento a metà settimana.



Oltre al nome di Karol Linetty, ci sono almeno altri tre giocatori di cui parlare. Uno è Federico Bonazzoli, per cui Cairo avrebbe pronta un'offerta da 10 milioni. Al Toro però piace molto anche Gaston Ramirez, con la società piemontese che vorrebbe proporre secondo Tuttosport circa 4 milioni, considerando l'età avanzata dell'uruguaiano e il fatto che da febbraio 2021 potrà firmare con qualunque società, essendo in scadenza. Sul tavolo anche i nomi di Bereszysnki e di Audero, ma questa è una pista più defilata al momento rispetto alle altre.