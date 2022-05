Sono 44 i punti conquistato fino a questo momento della stagione dal Torino in campionato, quando mancano ancora quattro partite da giocare e ci sono quindi in palo 12 punti.



La squadra granata spera di poterne raccogliere almeno la metà, sei, per arrivare a quota 50. Andrea Belotti e compagni dovranno giocare domani contro l'Empoli, poi in casa contro il Napoli, a Verona contro l'Hellas e infine tra le mura amiche contro la Roma.