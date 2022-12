Non sarà Bartosz Bereszynski il rinforzo sulla fascia per il Torino. La società granata ha infatti deciso di abbandonare la pista che porta al terzino polacco della Sampdoria perché le richieste economiche del club blucerchiato sono state ritenute eccessive.



Il Torino è sempre alla ricerca di un terzino che prenda il posto in rosa di Brian Bayeye, destinato alla cessione, ma il direttore tecnico Davide Vagnati è ora più orientato su altri fronti.