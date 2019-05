Tra i giocatori che il Torino sta continuando a seguire in vista della prossima stagione c'è anche il terzino del Milan Diego Laxalt. L'uruguaiano nella sua prima stagione in rossonero non ha brillato e il presidente Urbano Cairo continua a seguirlo con grande interesse.



Laxalt era un obiettivo del Torino anche nella scorsa stagione ma le richieste economiche del Genoa furono ritenute eccessive, la società granata lasciò così strada libera al Milan per l'acquisto del giocatore. Ora, però, Cairo è tornato a pensare proprio all'esterno uruguaiano per consegnare a Walter Mazzarri un esterno sinistro per sia per il 3-5-2 che per il 3-4-3.